Спорт

Юные псковичи победили на всероссийских соревнованиях по брейкингу

Пятый Russian Open Breaking Championships проходит в Москве, во Дворце Гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщается в группе всероссийской Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла

Чемпионат проходит с 4 по 6 ноября. Так, в первый день прошли всероссийские соревнования в спортивной дисциплине «брейкинг – командные соревнования». 71 команда, состоящая из парней и девушек от 10 до 15 лет, приняла участие в данной дисциплине.

Победу в данной дисциплине одержала псковская команда Xo Crew («Хоть отбавляй»).

Второе место заняла команда Gang из Королёва, а «бронзу» получила команда из Красноярска.