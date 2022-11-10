Псковичи смогут испытать силы в ниндзя-формате на Гонке с препятствиями

Клуб «Супер фитнес» проводит соревнования по Гонкам с препятствиями «СуперЗаруба» на базе загородного отеля Плесков 26 и 27 ноября при информационной поддержке Псковской Ленты Новостей и Центра Деловой Информации Псковской области.
«Ты должен это видеть! Соревнования пройдут в ниндзя-формате, личном и командном первенстве. Еще можно принять участие и бросить себе вызов!» – отметили организаторы.
Среди препятствий-рукоходов, которые уже анонсировали инициаторы проекта, – шары на креплениях, веревки, тарелки и брусья, на которых будет необходимо с помощью силы рук перебраться через «пропасть».
Кроме того, спортсменов ждут 7 километров бега с видом на леса и озера.
«Действует ограничение по количеству попыток на прохождение - их только 2. Не получилось пройти? Получай штрафные минуты к финишному времени и беги дальше. Также есть лимит времени на прохождение трассы - отдыхать будет некогда», – добавили в фитнес-клубе.
Участников ожидают призы и подарки от партнеров соревнований – компаний Nordman, Спортнатс и Zaga-Game, Прайм и С-фитнес, паркур-клуба «Ирбис».
Вход на мероприятие свободный. Начало в 11:00
Категория 6+
Записаться на Гонку и узнать подробности в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».