Спорт

Великолучанин Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге WBO среди сильнейших боксёров

Великолукский спортсмен Мухаммад Шехов занял 7 строчку в рейтинге WBO во втором легчайшем весе. Об этом сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев на своей странице «ВКонтакте».

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» / «ВКонтакте»

Профессиональный боксёр Академии единоборств РМК, чемпион WBO European и WBA Asia Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге WBO на седьмую строчку среди сильнейших боксеров второго легчайшего веса (до 55,38 кг), опередив Рё Акахо, профессионального боксёра из Японии.

WBO – Всемирная боксёрская организация, одна из четырёх важнейших организаций профессионального бокса. Главный офис находится в Сан-Хуане.