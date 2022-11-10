Спорт

День открытых дверей провёл воркаут-центр в Пскове

День открытых дверей прошёл в воркаут-центре на улице Киселёва,16 в Пскове. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» / «ВКонтакте»

В мероприятии приняли участие более 60 человек.

Представители спортивного движения «Street Workout Pskov» провели для участников и зрителей разминку и продемонстрировали мастер-класс на спортивной площадке.

Юноши приняли участие в состязаниях по подтягиванию на турнике в формате лесенка и «висе на максимум» на турнике. По итогам соревнований победителей наградили призами.

После состязательной части для ребят организовали чаепитие.