Спорт

Компании от трёх человек приглашают на «СуперЗарубу» под Псковом

Компании от трёх человек приглашают принять участие в Гонках с препятствиями «СуперЗаруба» на базе отдыха «Плесков» 26 и 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе «СуперФитнес».

Фото здесь и далее: клуб «СуперФитнес»

«Клуб "СупеФитнес" приглашает принять участие команды работающих псковичей в Гонках с препятствиями. Вот она – форма здорового корпоративного досуга! Уже проходят очень позитивные и эмоциональные тренировки, где главное – получить заряд бодрости и хорошего настроения», – отметили организаторы мероприятия.

Участников ожидают призы и подарки от партнеров соревнований – компаний Nordman, Спортнатс и Zaga-Game, Прайм и С-фитнес, паркур-клуба «Ирбис».

Информацию о том, как стать участником состязания, можно узнать в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

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Мероприятие проходит при информационной поддержке Псковской Ленты Новостей и Центра Деловой Информации Псковской области.