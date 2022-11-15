Спорт

Псковские спорстмены привезли награды с Кубка России по бадминтону

Спортсмены из Псковской области получили медали на Кубке России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бадминтон». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Соревнования проходили с 9 по 14 ноября. В результате второго этапа кубка псковичка Екатерина Огинская стала победителем в одиночном разряде, получила «серебро» в парном женском разряде с Екатериной Антоновой из Ульяновской области, а также заняла первое место в смешанном парном разряде с Антоном Ивановым из Чувашской Республики.

Псковский спортсмен Эдуард Барканов стал бронзовым призёром в парном мужском разряде вместе с Ильназом Гиниятуллиным из Республики Татарстан.

«В финале Кубка России Екатерина Огинская взяла 3 медали - "золото" в одиночном разряде, "серебро" в парном женском разряде и "золото" в смешанном парном разряде. Эдуард Барканов завоевал "бронзу" в мужском парном разряде с Ильназом Гиниятуллиным. Также Эдуард Барканов был награждён грамотой как личный тренер победителя Кубка России по спорту лиц с ПОДА в дисциплине "бадминтон"! Поздравляем спортсменов и их тренеров! Желаем новых и ярких побед!» - добавили в центре спортивной подготовки.