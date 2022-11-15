Спорт

Великолукский студент и его партнерша по танцам победили на чемпионате России по секвею

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Владимир Федоров вместе с партнёршей победил на Чемпионате России по европейскому секвею Российского танцевального Союза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в академии.

Фото здесь и далее: ВЛГАФК

«Секвей — самая зрелищная программа в танцевальном спорте. Каждая пара исполняет показательный номер под свою музыку. Оцениваются идея номера, её раскрытие, режиссура, постановка, оригинальность костюмов, исполнительское мастерство спортсменов, техника», - рассказали в академии.

Победителем Чемпионата стала пара Владимира Федорова (учащийся 12-й группы ВЛГАФК) и Дарьи Козловой.