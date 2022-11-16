Спорт

Чемпионат области по настольному теннису состоялся в Пскове

Чемпионат Псковской области по настольному теннису состоялся в спортзале Псковского кооперативного техникума на выходных, 12-13 ноября. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Участие в соревнованиях приняли более 50 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Дно, Гдова и Дедовичей. Самому младшему участнику было 11 лет, самому старшему - 73 года.

«Главная цель чемпионата - комплектование сборной команды нашего региона для участия во Всероссийских соревнованиях по настольному теннису. Кроме того, подобные турниры позволяют спортсменам повысить своё мастерство. Поздравляем всех победителей!» - написал Юрий Сорокин.

Результаты турнира оказались следующими:

В одиночном мужском разряде победил мастер спорта Вадим Барышников (клуб настольного тенниса Nordman, Псков). Второе место получил Николай Сапиташ (Великие Луки), третье - Виталий Шудегов (клуб настольного тенниса Nordman, Псков).

В парном мужском разряде лучший результат у Вадима Барышникова и Николая Филиппова (клуб настольного тенниса Nordman, Псков). На втором месте - Николай Сапиташ и Михаил Краснов (Великие Луки), бронзовыми призёрами стали Виталий Шудегов и Александр Осипов (Псков и Великие Луки).

В одиночном женском разряде победила Анастасия Беляева (Псков), второе место досталось Анне Медведевов (Гдов), третье - Наталье Партас (Псков).

В парном женском разряде лучшими стали Анастасия Беляева и Анастасия Яблочкина (Псков), на втором месте Вера Тысятова и Светлана Воронова (Псков), на третьем - Наталья Партас и Любовь Фащук (Псков).

В смешанном разряде победу одержали Виталий Шудегов и Любовь Фащук (Псков), «серебро» завоевали Юлия Якубова и Степан Бутырко (Псков), на третьем месте - Вадим Барышников и Виктория Синельникова (Псков).