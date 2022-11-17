Спорт

Псковички приняли участие во всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике

Псковички приняли участие во Всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Вперед к мечте» среди девочек и мальчиков в возрасте 6-8 лет в Москве 14-16 ноября. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

От Псковской области участие приняли воспитанники спортшколы «Бригантина» под руководством тренера, мастера спорта России Софии Кустковой.

В соло выступлении первое место из 20 участниц заняла Виктория Зайцева. В групповом выступлении золотыми медалями награждены — Виктория Зайцева, Виктория Яковлева, Илона Кулиева, Василиса Кабирова, Алиса Боровик.

Серебряные медали завоевали:

в номинации «аэроденс» — Виктория Зайцева, Виктория Яковлева, Илона Кулиева, Василиса Кабирова, Алиса Боровик, Каролина Кабирова, Анна Звягина, Ульяна Мусатова.

в номинации «аэростеп» — Виктория Яковлева, Илона Кулиева, Василиса Кабирова, Евгения Худзик, Каролина Кабирова, Анна Звягина, Ульяна Мусатова, Мирослава Горяченок.

В турнире участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской, Новосибирской, Псковской, Свердловской, Ивановской областей и республики Татарстан.