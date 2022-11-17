Псковички приняли участие во Всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Вперед к мечте» среди девочек и мальчиков в возрасте 6-8 лет в Москве 14-16 ноября. Об этом Псковской ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».
Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»
От Псковской области участие приняли воспитанники спортшколы «Бригантина» под руководством тренера, мастера спорта России Софии Кустковой.
В соло выступлении первое место из 20 участниц заняла Виктория Зайцева. В групповом выступлении золотыми медалями награждены — Виктория Зайцева, Виктория Яковлева, Илона Кулиева, Василиса Кабирова, Алиса Боровик.
Серебряные медали завоевали:
В турнире участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Московской, Новосибирской, Псковской, Свердловской, Ивановской областей и республики Татарстан.