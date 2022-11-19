Спорт

Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству среди студентов пройдут в Великих Луках

Всероссийские соревнования по смешанному боевому единоборству ММА среди студентов пройдут в Великих Луках, в спорткомплексе «Стрелец», 2-3 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев на своей странице «ВКонтакте».

Победители получат возможность без отбора выступить на кубке России по ММА в 2023 году и выполнить норматив на получение звания мастера спорта РФ.

В соревнованиях примут участие бойцы со всех федеральных округов РФ в количестве около 100 человек.

Начало соревнований 2 декабря в 11.00.

Организаторами турнира выступят: Псковская областная «Федерация-ММА», комитет по спорту Псковской области, Союз ММА России, Российский студенческий спортивный союз и министерство спорта РФ.