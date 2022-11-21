Спорт

Финал областной спартакиады по мини-футболу пройдет в Пскове 25 ноября

Финальный этап областной спартакиады по мини-футболу «Твой выбор» для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников региональных Центров помощи детям пройдет в Пскове 25 ноября в спортивном комплексе «Олимп». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В финале встретятся четыре команды — спортсмены из Островского, Печорского, Невельского и Дедовичского районов. Ранее они стали победителями зонального этапа соревнований, в котором приняли участие порядка 190 несовершеннолетних в составе 24 команд.

Организаторами спартакиады выступают правительство Псковской области, УМВД РФ по Псковской области, региональные комитеты по спорту и образованию, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Псковской области.

Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области».