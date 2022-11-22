Сильнейшие спортсмены РФ выступят на «СуперЗарубе» под Псковом

Клуб «СуперФитнес» приглашает на соревнования «СуперЗаруба» под Псковом, где выступят сильнейшие спортсмены Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивном клубе.
Фото здесь и далее: клуб «СуперФитнес»
В 13:00 начнётся личное первенство Гонки с препятствиями. Участники пройдут более 30 препятствий и 7+ километров бега по пересеченной местности.
Участников ожидают призы и подарки от партнеров соревнований – компаний Nordman, Спортнатс и Zaga-Game, Прайм и С-фитнес, паркур-клуба «Ирбис».
Информацию о том, как стать участником состязания, можно узнать в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
Вход свободный. Категория 6+
Мероприятие проходит при информационной поддержке Псковской Ленты Новостей и Центра Деловой Информации Псковской области.