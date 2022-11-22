Спорт

Сильнейшие спортсмены РФ выступят на «СуперЗарубе» под Псковом

Клуб «СуперФитнес» приглашает на соревнования «СуперЗаруба» под Псковом, где выступят сильнейшие спортсмены Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивном клубе.

Фото здесь и далее: клуб «СуперФитнес»

В субботу, 26 ноября в 12:00 на базе отдыха «Плесков» стартует «Ниндзя-трэк».

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В 13:00 начнётся личное первенство Гонки с препятствиями. Участники пройдут более 30 препятствий и 7+ километров бега по пересеченной местности.

Участников ожидают призы и подарки от партнеров соревнований – компаний Nordman, Спортнатс и Zaga-Game, Прайм и С-фитнес, паркур-клуба «Ирбис».

Информацию о том, как стать участником состязания, можно узнать в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Вход свободный. Категория 6+

Мероприятие проходит при информационной поддержке Псковской Ленты Новостей и Центра Деловой Информации Псковской области.