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Спорт

Спортивным итогам года будет посвящён очередной брифинг в пресс-центре ПЛН

24.11.2022 12:51|ПсковКомментариев: 0

Очередной брифинг пройдёт в объединённом в пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM» сегодня, 24 ноября. Он будет посвящён обсуждению спортивных итогов уходящего года в Псковской области.

Какие виды спорта сейчас наиболее популярны в регионе, и в каких наши спортсмены наиболее сильны? Как политика повлияла на псковский спорт? Как складывается ситуация с тренерами в наших спортивных учреждениях и секциях?

Об этом и многом другом журналистам расскажут руководители двух крупных спортивных учреждений региона:

  • Акавов Артур Арсенович — директор ГАУ ПО «Спортивная школа "Олимп"»

  • Сидоров Андрей Борисович — директор ГБУ ПО «Центр спортивной подготовки»

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, из пресс-центра ПЛН будет вестись видеотрансляция.

Источник: Псковская Лента Новостей
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