Артур Акавов рассказал о спортивных итогах 2022 года

О спортивных итогах 2022 года рассказал директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов на пресс-конференции 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что ежегодно базовые виды спорта показывают системные и стабильные результаты, есть также кандидаты в спортивную сборную России, есть ее уже действующие члены.
Артур Акавов добавил, что псковские боксеры в этом году заняли первое место в чемпионате по СЗФО, и на данный момент в этом виде спорта имеется четыре утвержденных члена сборной страны и два члена резервного состава, что говорит о высоких результатах области.