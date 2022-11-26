Спорт

Пскович получил звание мастера спорта по пауэрлифтингу

Псковский спортсмен Андрей Беляев стал мастером спорта по пауэрлифтингу. Об этом сообщается в группе «Союз пауэрлифтеров России Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Союз пауэрлифтеров России Псковской области

Андрей Беляев выполнил норматив мастера спорта WRPF по дисциплине военный жим.

«В нашей команде еще один мастер спорта. Андрей Беляев , спортсмен команды Союз пауэрлифтеров России/ Псковская область/ WRPF выполнил норматив Мастера спорта по дисциплине военный жим. Получил соответствующие документы. Поздравляем и желаем не останавливаться на достигнутом», - написали авторы группы.