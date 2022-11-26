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Спорт

Сильнейшие спортсмены показали себя на «СуперЗарубе» под Псковом. ФОТО

27.11.2022 17:34|ПсковКомментариев: 0

Сильнейшие спортсмены показали себя на «СуперЗарубе» под Псковом с 26 по 27 ноября.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев 

Участники получили призы и подарки от партнеров соревнований – компаний Nordman, Спортнатс и Zaga-Game, Прайм и С-фитнес, паркур-клуба «Ирбис».

Соревнования прошли в ниндзя-формате. Среди препятствий-рукоходов были представлены: шары на креплениях, веревки, тарелки и брусья, на которых будет необходимо с помощью силы рук спортсмены перебирались через «пропасть». А также был забег на 7 км.

 

Мероприятие проходит при информационной поддержке Псковской Ленты Новостей и Центра Деловой Информации Псковской области.

Теги: #ПЛН #супер фитнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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