Спорт

Сильнейшие спортсмены показали себя на «СуперЗарубе» под Псковом. ФОТО

Сильнейшие спортсмены показали себя на «СуперЗарубе» под Псковом с 26 по 27 ноября.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев

Участники получили призы и подарки от партнеров соревнований – компаний Nordman, Спортнатс и Zaga-Game, Прайм и С-фитнес, паркур-клуба «Ирбис».

Соревнования прошли в ниндзя-формате. Среди препятствий-рукоходов были представлены: шары на креплениях, веревки, тарелки и брусья, на которых будет необходимо с помощью силы рук спортсмены перебирались через «пропасть». А также был забег на 7 км.

Мероприятие проходит при информационной поддержке Псковской Ленты Новостей и Центра Деловой Информации Псковской области.