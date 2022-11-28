Спорт

«СуперФитнес» растопил лёд Псковского озера

Двухдневный праздник спорта провёл клуб «СуперФитнес» на базе загородного отеля «Плесков». Сильнейшие спортсмены показали себя на «СуперЗарубе» с 26 по 27 ноября. Все, кто предпочёл здоровый досуг, просто растопили снег и лёд Псковского озера и отлично провели время. Это был экстремальный, но очень душевный забег, который надолго запомнят все участники.

Соревнования прошли в ниндзя-формате, личном и командном первенстве. Гонка за главный приз разгорелась среди участников из Пскова, Санкт-Петербурга, Москвы и Великого Новгорода.

Среди более 30 препятствий были «рукоходы»: шары на креплениях, веревки, тарелки и брусья, на которых спортсмены с помощью силы рук перебирались через «пропасть». Кроме того, участники «СуперЗарубы» пробежали более семи километров по пересеченной снежной местности с видом на леса и озера.

Попыток на прохождение преград было только две. Если не получалось, спортсмены зарабатывали штрафные минуты к финишному времени и бежали дальше. Отдыхать было некогда.

Погода внесла свои корректировки в соревнования. Было скользко бежать, холодно рукам на турниках, но спортсмены действовали уверенно и выполнили все упражнения. С дистанции не сошел никто.

Для многих участие в личном первенстве стало самой настоящей проверкой себя. Молодые люди и девушки через силу завершали упражнения, проявляя волю к победе.

Особенно проявила себя группа поддержки каждой из команд. В индивидуальном первенстве оставшаяся часть партнеров громко и активно поддерживала своих, а во время командных соревнований все сборные действовали слаженно и были нацелены на победу.

Были и индивидуальные болельщики: юный зритель эмоционально поддерживал свою маму, бежал рядом с ней, а когда она продвигалась по «рукоходу» и забиралась на канате к колокольчику, стоял рядом и пытался помочь.

Также активное участие в процессе принимал питомец одного из спортсменов. Собака активно обнюхивала участников, а иногда даже пробегала с кем-то дистанцию.

«Не день, а сплошной позитив! А в приятной компании гоночные километры пролетают за секунду. Командные старты очень атмосферно закрыли наши соревнования. Ребята, вы не просто крутые, вы – невероятные! Очень рады старым друзьям и новым знакомым», – отметили организаторы СуперЗарубы.

Участники получили призы и подарки от партнеров соревнований – компаний Nordman, «Спортнатс» и Zaga-Game, «Прайм» и «С-фитнес», паркур-клуба «Ирбис».

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Мероприятие прошло при информационной поддержке Псковской Ленты Новостей и Центра Деловой Информации Псковской области.