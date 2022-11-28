Спорт

Вничью закончился хоккейный матч великолукской «Чайки» и псковской «Звезды»

Хоккейная команда Великолукского района «Чайка» провела свою первую игру в рамках отборочного тура игр «Ночной хоккейной лиги». Первым соперником хоккеистов стала команда города Пскова «Звезда». Матч закончился с общим счетом 4:4. Об этом сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин

Он отметил, что шайбы в ворота противника забили: Алексей Шкутов, Владимир Путяков, Алексей Макаров, Сергей Русаков. Однако в этой игре команда выступала не в полном составе. По словам главы района, кто-то не смог приехать в связи с болезнью, кто-то – из-за плотного рабочего графика.

«Тем не менее, как я знаю со слов одного из руководителей команды Владимира Путякова, настрой у наших хоккеистов боевой, в планах – обязательно войти в четверку лучших команд турнира», - прокомментировал Алексей Кузьмин.

Следующую игру «Чайка» вновь сыграет в Пскове с еще одной псковской командой – «Гвардия». Матч состоится в это воскресенье, 4 декабря.