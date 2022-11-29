Спорт

Турнир по фехтованию на шпагах организуют в Пскове

Городской турнир по фехтованию на шпагах «Мемориал Василия Филипповича Маргелова» состоится на стадионе «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25) в Пскове 2-3 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

К соревнованиям допускаются участники нескольких возрастных групп: юноши и девушки, юниоры 2002 года рождения и моложе; мальчики и девочки 2006 года рождения и моложе; мальчики и девочки 2009-2001 годов рождения; мальчики и девочки 2012 года рождения и моложе.

Мероприятие начнётся в 10:00. Регистрация спортсменов заканчивается за 30 минут до старта соревнований.