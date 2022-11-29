Спорт

Чемпионат и первенство города по рукопашному бою состоялись в Пскове

Чемпионат и первенство города по рукопашному бою состоялись в Пскове. Соревнования проводили среди юношей в возрасте 10-11 лет, 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет и мужчин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

В турнире приняли участие спортсмены спортивной школы «Мастер». Воспитанники школы завоевали 33 медали, из них 16 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Тренируют спортсменов Дина Дымова, Владимир Евдокимов, Рафаэль Керимов и Владимир Тимофеев.