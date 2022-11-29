Всероссийские соревнования «Надежды России» завершились в Великих Луках

Всероссийские традиционные соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» завершились в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.
Фото: комитет по спорту Псковской области
В соревнованиях приняли участие 657 спортсменов из 35 регионов России. Сборная Псковской области была представлена 26 спортсменами.
Среди юношей до 18 лет в дисциплине «блочный лук» великолучанин Владимир Фазанов проиграл финал Илье Гарифьянову из Челябинской области и стал вторым.
«Бронзу» завоевала мужская команда юниоров в возрасте до 21 года (Псковская область) в составе Егора Быстрова, Игоря Николаева и Ильи Ульяничева.
В этой же дисциплине и возрастной категории победу одержала женская сборная Псковской области, в её состав вошли Ника Снеткова, Екатерина Корнева и Милана Мурзина.