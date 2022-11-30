Лидер воркаут движения Псковской области Виталий Дидыч выступил на форуме НКО «Содействие»

Лидер спортивного воркаут движения Псковской области Виталий Дидыч выступил на форуме НКО Содействие, с рассказом о деятельности спортивного движения и реализованных социальных проектах на территории региона. Об этом сообщается в группе «Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Воркаут Псков»
В числе проделанной работы за 12 лет проведено огромное количество семинаров о пользе ведения ЗОЖ, показательных выступлений, мастер-классов, бесплатных тренировок и сборов, в числе организованных соревнований сотни мероприятий от городского до мирового уровня, реализованы масштабные проекты :
В восьми районах Псковской области созданы спортивные коллективы по воркауту.
Ежегодно проводятся патриотические мероприятия и оказание помощи ветеранам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ежедневно командой проводятся тренировки молодежи и взрослого поколения.
«Предоставляем возможность заниматься на безвозмездной основе воркаут активистам в спортивном зале. Занимаемся курированием и продвижением установки спортивных площадок в регионе, которых, в рамках социальных воркаут проектов, при поддержке неравнодушных представителей бизнеса, администраций и губернатора Псковской области, установлено более 240 штук», - сообщили в спортивном сообществе.
Спортсмены отметили, что будут и дальше продолжать работу по развитию воркаута на более высоком уровне.