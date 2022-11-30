Спорт

Юная шахматистка представит Псковскую область в высшей лиге первенства России

Юная шахматистка представит Псковскую область в высшей лиге первенства России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото: спортшкола «Бригантина»

14-летняя Эвелина Галаханова является кандидатом в мастера спорта. Как заметили в спортшколе, она блестяще выступила на первенстве Северо-Западного федерального округа по классическим шахматам среди девушек до 17 лет в Санкт-Петербурге 21-29 ноября.

Юная шахматистка выиграла восемь партий, одну свела вничью и с преимуществом в 2,5 очка от серебряного призера стала чемпионом. Теперь девушка получила право представлять Псковскую область в высшей лиге первенства России, которое пройдет в Москве в 2023 году.

«Это третья победа талантливой шахматистки в первенствах СЗФО за спортивную карьеру. В текущем году Эвелина также дважды выиграла этапы детского кубка России (Санкт-Петербург, Коломна). В настоящее время она с мамой находится в Ярославле, где 2 декабря стартует финал детского Кубка России», - рассказали в спортшколе.

Тренирует спортсменку Александр Побережский.