Спорт

Первенство по компьютерному спорту пройдет в Псковской области

Первенство по компьютерному спорту пройдет в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации компьютерного спорта.

В дисциплине Dota 2 открыта регистрация. Эти соревнования проведут в online-формате с 9 по 11 декабря. Регистрация завершится 8 декабря в 21:00.

Также пройдет Winter CUP - открытый online/lan турнир в рамках первенства Псковской области по компьютерному спорту, по киберфутболу в дисциплине FIFA 23 на консолях нового поколения PlayStation 5.

Соревнование проведут на стадионе «Машиностроитель» 3 декабря в 12:00. Формат турнира: групповая стадия (bo1), плей-офф (bo3)

Режим: классический. Регистрация завершится 3 декабря в 11:00.

Подробности о регистрации на первенство можно узнать в группе Федерации в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторами выступают комитет по спорту Псковской области, псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта».