Спорт

Шесть игроков футбольных клубов «Зенит» и «Спартак» дисквалифицировали за драку

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, на котором были приняты решения по матчу Кубка России «Зенит» – «Спартак», состоявшемуся 27 ноября. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Фото: Российский футбольный союз

27 ноября матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России закончился массовой дракой футболистов в Санкт-Петербурге. Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0, сразу же после этого и началась драка, в которой принимали участие не только игроки поля, но и запасные и представители тренерского штаба.

Комитет назначил штрафы за неподобающее поведение команды в размере 100 000 рублей каждому футбольному клубу.

За участие в массовой драке футболистов «Зенита» Малкома Филипе Силва де Оливейра, Родриго Де Соуза Прадо, Вилмара Барриоса на дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России каждого.

Также на шесть матчей отстранили футболистов «Спартака» - Александра Селихова, Шамара Николсона, Александра Соболева.

Петербургская команда также оштрафована на 50 000 рублей за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованных баннеров, ещё «Зенит» заплатит 50 000 рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений и 30 000 за использование зрителями пиротехнических изделий.

Дополнительно «Спартак» оштрафован за задержку начала матча на 50 000 рублей.