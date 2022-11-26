Спорт

Матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России закончился массовой дракой футболистов

Матч «Зенита» и «Спартака» в Кубке России закончился массовой дракой футболистов в Санкт-Петербурге, сообщает «Газета.ру».

Фото: sport-express

Основное время матча завершилось вничью со счетом 0:0, сразу же после этого и началась драка, в которой принимали участие не только игроки поля, но и запасные и представители тренерского штаба.

Как отмечают журналисты газеты, противостояние началось после свистка Вильмара Борриоса и Квинси Промеса. Затем подключился Родригао и Шамар Николсон. Бразилец в бою использовал удары ногой. Судья встречи Владимир Москалев удалил Шамара Николсона, Александра Соболева, Александра Селихова, Малкома, Вильмара Борриоса.