Спорт

Сотрудник регионального УФСИН победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу

Сотрудник УФСИН России по Псковской области одержал победу на всероссийском турнире по пауэрлифтингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В Гатчине завершился всероссийский открытый мастерский турнир «Русская зима» по пауэрлифтингу, участие в котором приняло около ста спортсменов из различных регионов Северо-Западного федерального округа и других российских городов. Псковскую область на соревнованиях представляла команда регионального Союза пауэрлифтеров России, капитаном и участником которой является начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

Сотрудник УФСИН выступал в номинации «Жим лежа без экипировки с прохождением допинг контроля» в весовой категории 110 кг. Показав наилучший результат среди соперников, он стал золотым призером в своей номинации, а по итогу всего турнира занял третье место в абсолютном зачете среди всех участников.

«Я особенно горжусь тем, что в Псков наша команда привезла два кубка из трех возможных в абсолютных зачетах. Мы много и качественно тренировались, приложили все силы, чтобы прийти к этому. Своим результатом, конечно, доволен, но совершенству нет предела, работаем дальше», - отметил сотрудник УИС.

Региональный «Союз пауэрлифтеров России / WRPF» образовался в начале 2022 года. Решением федеральных представителей данного вида спорта отделение в Пскове возглавил Андрей Элькин.