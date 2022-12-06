Спорт

Чемпионат и первенство города по карате WKF прошли в Пскове

Более 300 участников из Псковской, Ленинградской, Новгородской и Московской областей состязались за призы на чемпионате и первенстве города Пскова по карате WKF. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в универсальном спортивном комплексе «Олимп».

Фото: УСК «Олимп»

На турнире были разыграны комплекты медалей в индивидуальном ката, ката-группе, индивидуальном кумите и командном кумите.

«Одним из самых зрелищных и эмоциональных этапов соревнований всегда является командное кумите. Очень достойную конкуренцию нашим ребятам составили команды из Великого Новгорода. С новгородцами нас связывает давняя дружба, и мы всегда стараемся поддерживать мероприятия друг друга. В этот раз новгородцы, как всегда, привезли хорошую команду, составившую достойную конкуренция нашим спортсменам. Высокий уровень спортсменов и высокая конкуренция на соревнованиях - это залог спортивного роста ребят», - прокомментировал председатель спортивной федерации карате города Пскова и главный судья соревнований Антон Потебня.

Городские соревнования являлись отбором на чемпионат и первенство Псковской области по карате, которые пройдут уже 10 декабря. По результатам соревнований спортсменам будут присвоены соответствующие разряды.