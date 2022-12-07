Спорт

Чемпионат и первенство области по карате WKF пройдут в Пскове

Чемпионат и первенство Псковской области по карате WKF, а также детские региональные соревнования на призы региональной Федерации карате пройдут 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной Федерации карате города Пскова Антон Потебня.

В турнире примут участие около 200 спортсменов из Пскова, Невеля, Новосокольников и Великих Лук. Соревнования пройдут в таких дисциплинах, как индивидуальное ката, индивидуальное кумите, ката-группа и командное кумите.

Данный турнир будет отборочным на чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа по карате WKF, который пройдет в марте в Ленинградской области, а также отбором в сборную Псковской области по карате на 2023 год.

Соревнования пройдут в УСК «Олимп» в Пскове. Начало соревнований в 10:00. Вход свободный