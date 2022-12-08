Спорт

Товарищеские матчи по волейболу завершились в псковском колледже искусств

Серия товарищеских матчей по волейболу завершилась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказала преподаватель физической культуры колледжа Валентина Мартынова, были сформированы две команды из студентов 1 и 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» и студентов музыкального отделения.

По словам преподавателя, студенты серьёзно готовились к мероприятию. Игры проходили по официальным правилам волейбола, поэтому все чувствовали большую ответственность за ход соревнований. У каждой команды была серьёзная группа поддержки, отметили в колледже.

«В ходе матчей участники продемонстрировали хорошее знание правил, умение самостоятельно принимать решения, грамотно распределять время технических перерывов, а также свои показали свои лучшие человеческие качества. Соревнования прошли очень эмоционально. Здесь можно было увидеть и счастье победы, и горечь поражения», - добавили в учреждении.

По итогу состязаний в товарищеских матчах первое место заняла команда 1 и 2 курса СКД.