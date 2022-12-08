Товарищеские матчи по волейболу завершились в псковском колледже искусств

Серия товарищеских матчей по волейболу завершилась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.
Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова
Как рассказала преподаватель физической культуры колледжа Валентина Мартынова, были сформированы две команды из студентов 1 и 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» и студентов музыкального отделения.
По словам преподавателя, студенты серьёзно готовились к мероприятию. Игры проходили по официальным правилам волейбола, поэтому все чувствовали большую ответственность за ход соревнований. У каждой команды была серьёзная группа поддержки, отметили в колледже.
По итогу состязаний в товарищеских матчах первое место заняла команда 1 и 2 курса СКД.