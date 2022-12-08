Спорт

Кубок города по мини-футболу разыграли в Пскове

Кубок города по мини-футболу разыграли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации футбола города Пскова.

Фото здесь и далее: Федерация футбола города Пскова

Соревнования с участием 15 команд с ноября по декабрь проходили в игровом зале спортивного комплекса «Писковичи».

Обладателем кубка Пскова по мини-футболу 2022 года стала команда «Интер». Она в финальном матче победила команду «Стрела» со счётом 7:2. Футболисты «МЧС» получили малый кубок. Они обыграли команду «Стрела» со счётом 5:2.

Лучшими игроками финальных матчей стали Александр Власов («Интер») и Игорь Полозов («МЧС»).