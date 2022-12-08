Спорт

Хорватия победила Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Хорватии в серии пенальти победила команду Бразилии в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Основное время встречи на стадионе «Эдьюкейшн Сити» завершилось со счетом 0:0. В дополнительное команды забили по голу. У бразильцев отличился Неймар (105+1), у хорватов - вышедший на замену Бруно Петкович (117). Хорваты выиграли серию пенальти - 4:2, пишет РИА Новости.

В полуфинале сборная Хорватии встретится с победителем матча Нидерланды - Аргентина, который пройдет позднее в пятницу, начало - 22:00 мск. Полуфинальная встреча состоится 13 декабря.