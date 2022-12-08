Спорт

Великолукские гимнасты поделились эмоциями после посещения шоу Алексея Немова

Воспитанники отделения спортивной гимнастики Великолукской детско-юношеской спортивной школы № 1 «Атлетика» стали зрителями театрализованного гимнастического шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта». Спортивное представление стало главной частью насыщенной поездки в Москву, которая была организована специально для юных спортсменов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«В группу для поездки в столицу вошли 27 лучших воспитанников отделения спортивной гимнастики. Те, кто серьезно увлечен этим видом спорта. Например, Владимир Кудров пришел в спортивную гимнастику в три года и сейчас он обладатель первого взрослого разряда. На шоу Владимир увидел тех, на кого равнялся все годы тренировок. На представлении ему были знакомы многие имена прославленных гимнастов, но больше всего он следил за выступлением Никиты Нагорного. «В шоу понравилось все. Полный восторг. Много сложных элементов, которые мы еще учим и которые еще только будем учить. А что-то уже умею и я. Хочется побыстрее вернуться, чтобы на тренировках попробовать новое», — поделился эмоциями Владимир Кудров после представления.

Исполнительный директор Федерации спортивной гимнастики Псковской области Денис Семенов поблагодарил за незабываемую поездку, подчеркнув, что участие в таких мероприятиях очень ценно не только для ребят, но и тренеров. «Здорово, что такие поездки для юных гимнастов региона уже стали традиционными. Масса впечатлений. Неповторимое зрелище. Уверен, что этого дети не забудут. Уровень высочайший. 11 Олимпийских чемпионов на расстоянии вытянутой руки. Наша национальная сборная налегке, непринужденно выполняла сложнейшие элементы. Теперь тренеры воодушевлены, а ребята заряжены и готовы двигаться вперед, к новым победам и достижениям», — подчеркнул Денис Семенов.

В постановке театрализованного шоу было задействовано около 350 участников, в числе которых Олимпийские чемпионы, Чемпионы мира и Европы: от легендарных спортсменов до действующих членов национальных сборных — Алия Мустафина, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Светлана Хоркина, Алина Кабаева и др.

Кроме того, во время поездки в Москву воспитанники спортивной школы смогли познакомиться с главными достопримечательностями столицы.

Отметим, такое путешествие стало возможно по инициативе и личной поддержке Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и проводится в рамках благотворительной программы «Спортивно-патриотический проект «Легенды спорта» от Благотворительного фонда Алексея Немова. Это уже пятая поездка юных спортсменов из Псковской области на шоу Алексея Немова. Первая состоялась еще в ноябре 2018 года», - сообщили в правительстве региона.