Спорт

ЧМ в Катаре: Аргентинцы кайфовали не только на поле, но и на трибунах

22-й чемпионат мира по футболу стартовал 20 ноября в Катаре. Впервые за историю соревнований чемпионат проходит в «арабском мире», зимой и без участия сборной России. Уроженец Великих Лук, спортивный журналист Константин Белюков и его супруга Марина Петрова все-таки решили поехать на чемпионат мира в Катар и теперь делятся своими впечатлениями в блоге «ЧМ во время зимы» на сайте Sports.ru.

Всем привет! Как вы уже знаете из прошлых текстов в нашем блоге, мы не планировали идти на полуфинал ЧМ, потому что не смогли заранее купить билеты.

Тем не менее, еще накануне нам очень хотелось проникнуться атмосферой предстоящей игры. Мы увидели в соцсетях аргентинских болельщиков, что планируется красочный проход по набережной Дохи. К назначенному времени мы подошли на место сбора, но, как говорится, на фан-встречу никто не пришел: на площадке было около 15 болельщиков в форме Аргентины и примерно столько же камер, которые, видимо, хотели сделать с этой встречи классный сюжет. Но в итоге репортеры брали интервью друг у друга, а мы самостоятельно прогулялись по набережной и поехали домой.

Утром 13 декабря мы все еще не собирались идти на матч Аргентина – Хорватия, потому что купить хоть какие-то билеты на игру было нереально, что уж говорить о самых дешевых билетах третьей категории. Но Марина все равно дежурно зашла на сайт, увидела свободный билет и добавила его в корзину. Обычно в этот момент сайт ФИФА пишет, что билет, который вы хотели забронировать, уже недоступен. Но не в этот раз! Марина закинула билет в корзину и смогла его оплатить!

В течение дня мы еще несколько раз заходили на ресейл, однако купить что-то еще было нереально. Но случилось второе чудо за день: Марина вновь выцепила билет третьей категории, но уже в другой конец стадиона. Так что за 5 часов до начала матча стало ясно - мы вдвоем идем на наш второй полуфинал ЧМ в жизни (в 2018-м мы были на Бельгия - Франция в Петербурге).

За 3 часа до начала матча в метро уже проходил аргентинский разогрев.

Мы приехали на стадион заранее и просто обалдели от количества аргентинцев: настоящих, не фейковых. Неизвестно, где они прятались от нас до этого дня, но даже на матче против Нидерландов их не было настолько много.

Мы сразу же заметили главное новшество полуфиналов – брендированные стаканы для напитков, которые на ЧМ-2018 были на каждой игре, а здесь продавались только на играх с участием Катара. Мы, конечно, приобрели несколько штук. Один из них даже планируем разыграть у нас в телеграм-канале. Не пропустите!

Ближе к началу матча мы разошлись на разные сектора: Марина оказалась на верхнем ярусе в кругу индусов и африканцев в футболках Месси, а Костя внизу за воротами рядом с сектором активной поддержки аргентинцев.

Сам матч вы видели, уже по ходу первого тайма какие-то сомнения в результате отпали. Так что праздник для аргентинцев начался сразу в перерыве. Костя попытался попасть в туалет, но там образовалась длиннющая очередь, которая двигалась очень медленно. Когда очередь все-таки подошла, оказалось, что на входе в туалет аргентинцы наливали всем какой-то крепкий алкоголь, похожий на виски. Если человек отказывался пить – в туалет его не пускали, пришлось пить. После прохода внутрь туалета начинался ад: в углу стоял огромный комок дыма из-за того, что аргентинцы курили сигары прямо там. По косвенным признакам стало ясно – болельщики договорились с уборщиком, который доставал бутылку за бутылкой из своей подсобки. В общем, футболисты из Аргентины кайфовали на поле, а болельщики кайфовали в туалете. Как бы странно это ни звучало. Костя попытался достать в туалете телефон и подснять эту вип-ложу аргентинских кайфариков, но один из тех, кто разливал алкоголь, дружелюбно покачал головой и сказал – нам тут еще на финале пить, давай без съемок.

Во втором тайме латиноамериканцы получили еще один заряд кайфа от голевой передачи Месси и на этой батарейке доехали до финального свистка. Аргентина в финале. Что же они подготовят на решающий матч? Что пронесут внутрь стадиона?

У нас же после матча было еще два часа, чтобы осознать увиденное, пока мы сначала шли до шаттла, потом ехали на нем и затем еще добирались до дома на метро.

Сейчас в мыслях только желание рассказать обо всем, что мы увидели (поэтому мы сразу же по возвращении домой сели монтировать небольшой ролик о полуфинале), а осознание того, что мы побывали на эпохальном матче, придет чуть позднее.

Ну и главное ощущение – как на этом турнире можно не болеть за Аргентину и за Месси? Наверное, можно, но мы не понимаем, как.

Если поймем – обязательно расскажем в нашем телеграм-канале. Кстати, накануне полуфиналов у нас там вышла небольшая инфографика: мы рассказали про футболистов, которых уже видели вживую в играх за их клубы. Там и Борна Баришич из «Рейнджерс», и матч Лео Месси за «Барсу» против Анте Будимира из «Сампдории». В общем, если кому-то интересно – залетайте к нам на канал. В день второго полуфинала расскажем, как мы за несколько месяцев дважды были на матчах Софьяна Амрабата и Валида Шеддиры.

Интригующе, неправда ли?

Константин Белюков