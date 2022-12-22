Спорт

Новогодний турнир по самбо состоялся в Великих Луках

22-й турнир по самбо «Новогодняя звезда» среди девочек 2012-2014 годов рождения и мальчиков 2013-2014 годов рождения прошел в Великих Луках. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секреатрь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Из-за эпидемиологической обстановки спортсмены из других городов и регионов не смогли приехать, как это было в предыдущие годы, поэтому в состязаниях участвовали только великолукские самбисты — 66 человек, пояснил депутат.

На церемонии награждения ребят ждал сюрприз — к ним в гости пришел Дед Мороз. Он поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил всем участникам турнира сладкие подарки.

Александр Козловский поздравил победителей и призеров с высокими результатами.