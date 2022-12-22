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Спорт

Итоги деятельности подвело движение Street Workout Pskov

02.01.2023 20:22|ПсковКомментариев: 0

Итоги деятельности за 2022 год подвело движение Street Workout Pskov. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивном объединении.

В рамках проекта в Псковской области реализовали многие мероприятия и проекты. 

Осуществили бесплатную тренировочную деятельность в 7 районах Псковской области, охватили более 150 участников проекта «Street Workout - сообщество твоего развития». Спортсмены провели семинары о пользе ведения здорового образа жизни, мастер-классы по воркауту, повышению навыков Soft Skills и Hard Skills, а также провели патриотическую работу с молодежью. Кроме того осуществлено более 7 встреч с участниками проекта в формате онлайн.

Также организовывались различные мастер-классы по воркауту и ведению здорового образа жизни в школах и вузах .

Также участники движения провели областные соревнования по воркауту «Street Fest 2022». организовали Международную патриотическую акцию «Рекорд Победы», провели соревнования по воркауту в школе им. А. С. Пушкина № 9 города Пскова «Физическая культура и спорт - альтернатива пагубным привычкам». В мероприятии приняли участие более 30 учеников.

Провели Псковские областные соревнования по воркауту WORKOUT FEST 2022 с участниками из районов Псковской области, открытые областные соревнования по воркаут-фристайлу с этапом по Workout Games с участниками из 7 районов Псковской области и СЗФО. Успешно реализовали проект «Street Workout - сообщество твоего развития» поддержанный Фондом президентских грантов, администрацией Псковской области.

Лидер спортивного движения Street Workout по Псковской области Виталий Дидыч выступил на форуме НКО «Содействие» с рассказом о деятельности спортивного движения и реализованных социальных проектах на территории Псковской области.

Также представитель спортивного движения Константин Маслов принял участие в составе делегации Псковской области в III Всероссийских Играх ГТО города Самары с 14 по 19 декабря.

В 2022 году был организован воркаут-центр на улице Киселева, 16 для проведения тренировок с участниками спортивного движения.

В период 2022 года участники движения курировали производство и установку новых спортивных площадок в Псковской области, чтобы бесплатный и доступный спорт мог дойти до каждого жителя.

Теги: #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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