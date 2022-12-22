Спорт

Борис Елкин подвел итоги года по развитию спортивной инфраструктуры

Глава города Борис Елкин подвел итоги 2022 года по развитию спортивной инфраструктуры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин

«В 2022 году мы продолжили развивать спортивную инфраструктуру. Одним из заметных событий стало открытие первого в Пскове скейт-парка, который сразу же полюбился молодежи. Второй парк экстремальных видов спорта возвели на улице Леона Поземского. Открытие состоится весной», - прокомментировал глава города.

По программе «Газпром - детям» создан многофункциональный спортивный комплекс на стадионе «Электрон». Оборудованы искусственное поле для мини-футбола, площадки для волейбола, баскетбола и легкоатлетические дорожки.

На стадионе «Машиностроитель» появился первый в регионе адаптированный спортивный комплекс для людей с инвалидностью. А в одной из трибун открылся универсальный компьютерный центр для занятий киберспортом.

Закуплено оборудование для создания еще одного футбольного поля на «Машиностроителе», соответствующего стандартам РФС. Одна из самых крупных и оснащенных воркаут-площадок в Пскове пополнилась еще одним комплексом: футбольными воротами и баскетбольным кольцом.