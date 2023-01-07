Спорт

Международный турнир по волейболу «Рождественские встречи - 2023» среди девушек прошел в Пскове

Международный турнир по волейболу «Рождественские встречи - 2023» среди девушек 2009-2010 и 2006-2007 годов рождения прошел в Пскове с 6 по 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото: СШ «Бригантина»

В турнире приняли участие 14 команд, среди которых пять команд старшего возраста и девять команд младшего возраста.

«Волейболистки показали высокий уровень игры. Все матчи проходили в наряженной борьбе. Спортсменки буквально "бились" за каждый мяч. Игровой регламент турнира проходил в формате: две партии в матче, за каждую победу в партии команда получала очко в зачёт», - прокомментировали в спортивной школе.

Несмотря на плотный игровой график, гости смогли найти время для посещения памятников культурного наследия города. Команды-участницы выразили пожелания о том, чтобы этот турнир стал традиционным. Команды-победители были награждены кубками, грамотами и медалями. В каждой команде лучший игрок получил подарок.

Воспитанницы СШ «Бригантина» заняли второе место в двух возрастах. В каждой команде был определен лучший игрок. В команде «Бригантина» лучшими игроками признаны София Бакер и Виктория Прокофьева.