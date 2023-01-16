Спорт

Более 20 медалей привезли псковские легкоатлеты с соревнований в Ярославле

24 медали привезли псковские легкоатлеты с соревнований в Ярославле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Фото: комитет по спорту Псковской области

14-15 января в Ярославле состоялись Чемпионат и Первенство Северо-Западного Федерального округа по лёгкой атлетике с участием 9 команд СЗФО и 3 команд ЦФО (Ярославль, Кострома, Иваново). Всего состязался 521 спортсмен.

Участники соревновались в 4 возрастных группах: взрослые, юниоры до 23 лет, до 20 лет, юноши и девушки до 18 лет.

Псковичи завоевали 24 медали: 11 золотых, 9 серебряных, 4 бронзовые.

Двухкратными победителями стали Анастасия Николаева - бег 3000 метров, 2000 метров с препятствиями и Сергей Артамонов - бег 400 и 800 метров.