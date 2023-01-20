Спорт

Псковичка завоевала «бронзу» в прыжках в высоту в Челябинске

Псковская спортсменка Наталья Спиридонова получила бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина», соревновались спортсмены в прыжках в высоту и с шестом.

Наталья Спиридонова. Фото: Официальный Telegram-канал Всероссийской федерации легкой атлетики

Первое место в прыжке в высоту среди женщин заняла Мария Ласицкене, её результат 1.95 м, на втором месте - Кристина Королева (1.88 м). Результат Натальи Спиридоновой составил 1.88 м.

Соревнования проходили в Челябинске сегодня, 21 января, в 41-й раз.