Спорт

Почти 80 спортсменов приняли участие в первенстве Псковской области по настольному теннису

78 спортсменов приняли участие в Первенстве Псковской области по настольному теннису среди юношей и девушек. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Спортсмены прибыли из разных районов Псковской области, в том числе из таких крупных городов, как Великие Луки, Остров и Псков. Самому юному участнику соревнований было 10 лет.

«Это первый такой масштабный турнир в этом году, и в качестве подарка спортсменам клуб настольного тенниса "Nordman" предоставил для соревнований новые игровые столы. Первенство имеет важное значение для развития настольного тенниса в нашем регионе - по итогам турнира будет проведено комплектование сборной команды Псковской области на Первенство СЗФО на 2023 год.

Многие спортсмены показали весьма достойные результаты. Успешно выступила и команда нашего клуба "Nordman"», - написал Юрий Сорокин.

В старшей возрастной группе ребята клуба заняли все три призовые места: первым стал чемпион города Пскова Николай Филиппов, на втором месте - победитель Кубка Nordman Михаил Марцеха, «бронза» - у Михаэля Левина. Кроме того, еще один представитель клуба, Максим Иванов занял третье место в группе юношей 2008-2010 годов рождения.

Полные результаты первенства оказались следующими:

юноши 2005-2007 годов рождения

Николай Филиппов, Псков, клуб «Nordman»;

Михаил Марцеха, Псков, клуб «Nordman»;

Михаэль Левин, Псков, клуб «Nordman».

девушки 2005-2007 годов рождения

Анастасия Ильина, Печоры;

Анастасия Беляева, Псков;

Анастасия Зыкова, Печоры.

юноши 2008-2010 годов рождения

Павел Морозов, Дно;

Владислав Ильин, Печоры;

Максим Иванов, Псков, клуб «Nordman».

девушки 2008-2010 годов рождения

Анастасия Агеева, Печоры;

Алеся Голубович, Псков;

Валерия Дробышева, Дно.

мальчики 2011 года рождения и моложе

Владислав Ильин Владислав, Печоры;

Арсений Савельев, Псковский район;

Лев Бугаев Лев, Великие Луки.

девочки 2011 года рождения и моложе