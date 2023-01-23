Почти 80 спортсменов приняли участие в первенстве Псковской области по настольному теннису

78 спортсменов приняли участие в Первенстве Псковской области по настольному теннису среди юношей и девушек. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Спортсмены прибыли из разных районов Псковской области, в том числе из таких крупных городов, как Великие Луки, Остров и Псков. Самому юному участнику соревнований было 10 лет.
«Это первый такой масштабный турнир в этом году, и в качестве подарка спортсменам клуб настольного тенниса "Nordman" предоставил для соревнований новые игровые столы. Первенство имеет важное значение для развития настольного тенниса в нашем регионе - по итогам турнира будет проведено комплектование сборной команды Псковской области на Первенство СЗФО на 2023 год.
Многие спортсмены показали весьма достойные результаты. Успешно выступила и команда нашего клуба "Nordman"», - написал Юрий Сорокин.
В старшей возрастной группе ребята клуба заняли все три призовые места: первым стал чемпион города Пскова Николай Филиппов, на втором месте - победитель Кубка Nordman Михаил Марцеха, «бронза» - у Михаэля Левина. Кроме того, еще один представитель клуба, Максим Иванов занял третье место в группе юношей 2008-2010 годов рождения.
Полные результаты первенства оказались следующими:
юноши 2005-2007 годов рождения
девушки 2005-2007 годов рождения
юноши 2008-2010 годов рождения
девушки 2008-2010 годов рождения
мальчики 2011 года рождения и моложе
девочки 2011 года рождения и моложе