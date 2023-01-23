Псковские футболисты поборются за кубок полпреда президента в СЗФО

XXIV турнир по футболу среди мужских команд на призы полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе состоится с 13 по 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФК «Псков».
Фото: ФК «Псков»
Состав участников:
Календарь турнира:
– 09:00 СШ «Ленинградец» — «Константиновское»
– 10:45 СШ-2 ВО «Звезда» — «Ядро»
– 12:30 «Динамо» — СШОР «Зенит»
– 14:15 ФК «Звезда»-м — «Север»
– 11:00 «Луки-Энергия» — СШ-2 ВО «Звезда»
– 12:45 «Псков» — «Динамо»
– 09:00 «Север» — СШОР «Зенит»
– 10:45 ФК «Звезда»-м — «Псков»
– 12:30 СШ «Ленинградец» — «Луки-Энергия»
– 14:15 «Константиновское» — «Ядро»
– 11:00 СШОР «Зенит» — ФК «Звезда»-м
– 12:45 «Ядро» — СШ «Ленинградец»
– 09:00 «Псков» — «Север»
– 10:45 «Луки-Энергия» — «Константиновское»
– 12:30 «Динамо» — ФК «Звезда»-м
– 14:15 СШ № 2 ВО «Звезда» — СШ «Ленинградец»
– 09:00 СШОР «Зенит» — ФК «Псков»
– 10:45 «Константиновское» — СШ № 2 ВО «Звезда»
– 12:30 «Север» — «Динамо»
– 14:15 «Ядро» — «Луки-Энергия»
– 09:00 Матч за 9-е место
– 10:45 Матч за 7-е место
– 12:30 Матч за 5-е место
– 14:15 Матч за 3-е место
– 16:00 Финал