Спорт

Псковские футболисты поборются за кубок полпреда президента в СЗФО

XXIV турнир по футболу среди мужских команд на призы полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе состоится с 13 по 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФК «Псков».

Фото: ФК «Псков»

Состав участников:

группа «А»: «Динамо» (Санкт-Петербург), «Север» (Мурманск), «Псков», ФК «Звезда»-м (Санкт-Петербург), СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург);

группа «Б»: «Ядро» (Санкт-Петербург), «Луки-Энергия» (Великие Луки), «Константиновское» (Санкт-Петербург), СШ-2 ВО «Звезда» (Санкт-Петербург), СШ «Ленинградец» (Ленинградская область).

Календарь турнира:

13 февраля (понедельник)

– 09:00 СШ «Ленинградец» — «Константиновское»

– 10:45 СШ-2 ВО «Звезда» — «Ядро»

– 12:30 «Динамо» — СШОР «Зенит»

– 14:15 ФК «Звезда»-м — «Север»

14 февраля (вторник)

– 11:00 «Луки-Энергия» — СШ-2 ВО «Звезда»

– 12:45 «Псков» — «Динамо»

15 февраля (среда)

– 09:00 «Север» — СШОР «Зенит»

– 10:45 ФК «Звезда»-м — «Псков»

– 12:30 СШ «Ленинградец» — «Луки-Энергия»

– 14:15 «Константиновское» — «Ядро»

16 февраля (четверг)

– 11:00 СШОР «Зенит» — ФК «Звезда»-м

– 12:45 «Ядро» — СШ «Ленинградец»

17 февраля (пятница)

– 09:00 «Псков» — «Север»

– 10:45 «Луки-Энергия» — «Константиновское»

– 12:30 «Динамо» — ФК «Звезда»-м

– 14:15 СШ № 2 ВО «Звезда» — СШ «Ленинградец»

18 февраля (суббота)

– 09:00 СШОР «Зенит» — ФК «Псков»

– 10:45 «Константиновское» — СШ № 2 ВО «Звезда»

– 12:30 «Север» — «Динамо»

– 14:15 «Ядро» — «Луки-Энергия»

20 февраля (понедельник)

– 09:00 Матч за 9-е место

– 10:45 Матч за 7-е место

– 12:30 Матч за 5-е место

– 14:15 Матч за 3-е место

– 16:00 Финал