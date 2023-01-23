Спорт

Каток продолжает работать в Финском парке Пскова

Каток продолжает работать в Финском парке Пскова. Об этом сообщила директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Ольга Черкасова / «ВКонтакте»

«Каток в Финском парке работает с 12:00 до 22:00. Спешите, пока погода позволяет», - написала она.

Посещение катка остается бесплатным. Желающие смогут взять на прокат коньки и детские опоры для катания.

Напомним, в прошлом году там установили новое ограждение с гирляндами, видеонаблюдение, новую звуковую аппаратуру с колонками, отапливаемый модуль для проката. Также поставили палатки с кофе и фуд-траки с едой.