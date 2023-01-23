Спорт

Юный пскович занял второе место на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Юный пскович занял второе место на всероссийских соревнованиях по дзюдо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»



С 27 по 29 января в Орле проходят Всероссийские соревнования по дзюдо «на призы РО ФСО Юность России - Памяти Б. М. Павленко». От Псковской области в соревнованиях принял участие спортсмен клуба единоборств «Спортивное единство» Егор Мельник.

«Егор уверенно дошел до финала и стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 55 кг, где за место на пьедестале боролись 20 сильнейших спортсменов. Поздравляем спортсмена и его тренеров В. Н. Елькина, А. Г. Тимофеева и П.Н. Фалилеева», - добавили в учреждении.