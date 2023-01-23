Пять спортсменов из Пыталовского района представят регион на первенстве СЗФО по ММА. Об этом сообщила глава района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.
Фото: Вера Кондратьева / Telegram
«На отборочном этапе соревнований к первенству Северо-Западного Федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА пятеро наших ребят показали достойный результат. По итогам отборочного тура все пятеро бойцов представят Пыталово в составе команды от Псковской области», - написала она.
В соревнованиях принимали участие Тимур Назаров, Демьян Петров, Денис Садвакасов, Иван Власов и Егор Власов. Трое ребят заняли первые места, двое – вторые места.
«Поздравляю Максима Максимова и его воспитанников с отличным результатом! Желаю побед на первенстве СЗФО», - добавила глава района.