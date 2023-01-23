Спорт

Пять спортсменов из Пыталовского района представят регион на первенстве СЗФО по ММА

Пять спортсменов из Пыталовского района представят регион на первенстве СЗФО по ММА. Об этом сообщила глава района Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

Фото: Вера Кондратьева / Telegram

«На отборочном этапе соревнований к первенству Северо-Западного Федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА пятеро наших ребят показали достойный результат. По итогам отборочного тура все пятеро бойцов представят Пыталово в составе команды от Псковской области», - написала она.

В соревнованиях принимали участие Тимур Назаров, Демьян Петров, Денис Садвакасов, Иван Власов и Егор Власов. Трое ребят заняли первые места, двое – вторые места.

«Поздравляю Максима Максимова и его воспитанников с отличным результатом! Желаю побед на первенстве СЗФО», - добавила глава района.