Спорт

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов победил в главном поединке турнира в Екатеринбурге

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов победил в главном поединке турнира в Екатеринбурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Mukhammad Shekhov - TeamShekhov.

Фото здесь и далее: RCC Boxing Promotions

«В главном событии турнира по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге встречались Мухаммад Шехов и Элли Мверанги. Они провели восьмираундовый поединок в категории до 55,3 кг. В стартовых раундах боксеры взяли высокий темп, обоюдно атаковали. Мверанги старался напирать и сокращать дистанцию, Мухаммад здорово встречал соперника, раз за разом доставая его с дистанции. В третьем и четвертом раундах Шехов стал все больше попадать, несколько хороших атак от Мухаммада едва не завершились нокдауном для Элли», - говорится в сообщении.

Во второй половине боя Шехов продолжал контролировать ход поединка. Он переигрывал соперника тактически, хорошо двигался и постоянно нагружал Мверанги ударами. Элли же старался просто напирать вперед, но особого преимущества ему это не приносило.

В итоге поединок прошел всю дистанцию. Все рефери отдали победу Мухаммаду Шехову.