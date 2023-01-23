Спорт

Псковская спортсменка преодолела высоту в 1,9 метра на соревнованиях «Битва полов»

Псковичка Наталья Спиридонова преодолела высоту в 1,9 метра на соревнованиях «Битва полов» в Москве.

Cкрин: Матч ТВ

Соперничество самых топовых российских прыгунов в высоту можно было наблюдать на телеканале Матч ТВ.

Наталья Спиридонова преодолела высоту в 1,75 м, 1,8 м, 1,85 и 1,9. Она выбыла из состязания на высоте в 1,93 метра.

«В личном зачете главная интрига – противостояние трехкратной победительницы турнира (2019, 2020, 2021) олимпийской чемпионки Марии Ласицкене и победителя первых соревнований «Битва полов» (2018) Данила Лысенко, а также действующего чемпиона Ильи Иванюка (2022)», - отмечалось в анонсе программы.