Спорт

Теннис: от зарождения спорта до Олимпиады-2024 в Париже

Финал мужского теннисного одиночного разряда на Олимпийских играх 2024 года в Париже будет сыгран в формате до трёх сетов, несмотря на сообщения о потенциальном состязании из пяти сетов. Были разговоры, что матч за золотую медаль вернётся к более длинному формату, который был отменён в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Но все понимают, что он останется матчем до трёх побед.

Финал Токио-2020 был сыгран в укороченном формате, и в нём победил теннисист из Германии. Турниры в мужском и женском одиночном разряде, а также три соревнования в парном разряде должны состояться на стадионе «Ролан Гаррос» в столице Франции.

В Токио впервые после Лос-Анджелеса 1984 года, когда теннис был демонстрационным состязанием, состоялся финал мужского одиночного соревнования до трёх побед. Это было сделано, чтобы помочь теннисистам, которые играли на более поздних этапах в одиночных, парных и смешанных турнирах.

Ключевой претендент на золотую медаль

В Париже встретится много звёзд тенниса, претендующих на победу. Одним из них станет золотой призёр Пекина 2008 года в одиночном разряде Рафаэль Надаль из Испании. Узнать больше про популярные теннисные турниры можно на сайте Match.Center. Там есть много полезной информации, чтобы понять, кто подходит к матчу в качестве фаворита, и разобраться, как правильно делать ставки на теннис.

Надаль, которому на момент предстоящих Летних игр будет 38 лет, имеет рекордные 22 титула «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, а также олимпийское золото в парном разряде с Марком Лопесом в Рио-2016. Президент Олимпийского комитета Испании Алехандро Бланко предсказал ему триумф в Париже в 2024 году, если он продолжит играть.

Надаль выигрывал Открытый чемпионат Франции, проходивший на «Ролан Гаррос», рекордные 14 раз, на его счету всего 3 поражения в 18 матчах на турнире.

Основные конкуренты Надаля

Главным конкурентом Надаля аналитики считают Новака Джоковича. Сербский теннисист — единственный член «большой четвёрки» без медали в одиночном разряде. Джокович упустил медаль на прошлогодней Олимпиаде в Токио, когда проиграл Александру Звереву в полуфинале и Пабло Каррено Бусте в матче за бронзу. Скорее всего, шестая ракетка мира нацелилась на то, чтобы наконец завоевать золото в Париже.

Спортсмены будут соревноваться на Открытом чемпионате Франции с 27 июля по 4 августа 2024 года. Это будет второй раз в новейшей истории, когда олимпийский теннисный турнир будет проводиться в месте проведения «Большого шлема». Впервые это случилось в Лондоне в 2012 году, когда Энди Маррей выиграл первую из своих двух золотых медалей. Тогда Джокович проиграл полуфинал Маррею и матч за бронзу Хуану Мартину Дель Потро.

В интервью Джокович заявил: «Олимпийское золото — особенное, я готов к борьбе за него».

Не стоит забывать и о плеяде молодых теннисистов, каждый из которых будет нацелен на медаль. Не исключено, что заслуженным мастерам снова не найдётся места на пьедестале.

Источник: Match.Center