Спорт

Сотрудник островской колонии победила на Кубке области по лыжным гонкам

Старший инспектор группы социальной защиты осужденных ИК-2 УФСИН России по Псковской области (Островский район) Анжела Федосеева одержала победу в четвёртом этапе Кубка Псковской области по лыжным гонкам, который в минувшие выходные состоялся на территории природно-ландшафтного парка «Мальская долина» в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Всего в забеге приняли участие более 150 спортсменов из разных районов Псковской области. Анжела Федосеева выступала в возрастной группе 1986-1972 годов рождения на дистанции 5 километров свободным стилем. Успешно преодолев трассу, сотрудник ИК-2 показала наилучший результат и по праву заняла первое место.

Старший лейтенант внутренней службы имеет первый разряд по лыжным гонкам и является постоянным участником соревнований, проходящих не только в Псковской области, но и за ее пределами. В ближайших планах спортсменки – активная подготовка к «Лыжне России», которая состоится уже 11 февраля, добавили в ведомстве.