Спорт

Великолукская школа получила оборудование для игры в настольный теннис

Средняя общеобразовательная школа №12 в Великих Луках получила новый стол для игры в настольный теннис. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

«На днях передал стол великолукской средней общеобразовательной школе №12, которая носит имя маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. С соответствующей просьбой ранее в мой адрес обратилась директор учреждения, депутат регионального парламента Елена Даньшова», – написал Юрий Сорокин.

Вице-спикер отметил, что в школе проводится серьезная воспитательная работа в сфере спорта, ученики регулярно занимают призовые места на различных спортивных соревнованиях.

«Рассчитываю, что теперь еще большее количество ребят смогут приобщиться к этому виду спорта», – добавил он.